San Fruttuoso, lite familiare in strada degenera: due in ospedale

Prima la discussione in strada, poi gli insulti e le minacce culminati in pugni: una lite familiare rapidamente degenerata quella scoppiata domenica sera in via Berghini, a San Fruttuoso.

Tutto è iniziato poco prima delle 21, quando un 25enne e un 65enne si sono affrontati in strada. Le urla hanno attirato l'attenzione dei residenti della zona, che dalla finestra hanno visto la discussione degenerare e i due uomini picchiarsi, e hanno chiamato la polizia.

Sul posto sono intervenute i poliziotti delle volanti, che al loro arrivo hanno separato i due contendenti e hanno poi chiamato un'ambulanza. Entrambi sono stati portati all'ospedale Galliera in codice giallo per un controllo.