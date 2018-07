Si fingevano tecnici del gas per rubare nelle case, tre in manette

La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, ha arrestato un 30enne torinese, la sua compagna ucraina di 24 anni e un 20enne italiano di origini albanesi, colti nella flagranza di un furto aggravato in abitazione. L'operazione conclusa dalla Squadra Mobile giunge al termine di un attento monitoraggio dei tre soggetti, fortemente sospettati di aver commesso numerosi furti in abitazione tra Genova e Torino, tutti con il medesimo modus operandi.

Nella mattinata di sabato, i due uomini si sono introdotti nell'abitazione di due anziani coniugi in zona San Fruttuoso, spacciandosi per addetti del gas, mentre la donna è rimasta all'esterno per fare da 'palo'. Secondo una tecnica collaudata, mentre il 30enne ha distratto le vittime fingendo la lettura del contatore e l'analisi delle bollette, il complice si è introdotto nelle stanze prelevando oggetti preziosi, nell'occasione tre anelli e una collana.

Messo insieme il bottino, i due hanno raggiunto la ragazza sul pianerottolo, allontanandosi in tutta fretta per raggiungere un altro edificio nelle vicinanze, dove avevano iniziato a suonare ai vari portoni per mettere a segno un altro colpo. Qui i ladri sono stati bloccati dagli uomini della squadra 'Falchi', che li avevano seguiti e osservati per tutto l'arco della mattinata. Trovati in possesso dei beni appena sottratti, i malviventi sono stati accompagnati in questura e sottoposti a perquisizione.

Gli accertamenti hanno consentito il rinvenimento di altra refurtiva, parte della quale è risultata proveniente da un furto commesso a Genova due giorni prima, con identiche modalità; pertanto i tre giovani sono stati anche denunciati per i reati di furto e ricettazione. Terminati gli atti di rito, gli arrestati sono stati condotti presso le carceri di Marassi e Pontedecimo.