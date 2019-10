Stuprata e rapinata da due uomini, choc a San Fruttuoso

L’accusa è tra le più pesanti: violenza sessuale, che si aggiunge quella della rapina. A risponderne sono due giovani, entrambi di origine sudamericana ed entrambi di circa 20 anni, che secondo quanto ricostruito dalla polizia avrebbero stuprato una donna e poi l’avrebbero picchiata e derubata della borsa e del cellulare quando ha provato a scappare.

I fatti si sarebbero verificati in un appartamento occupato del quartiere di San Fruttuoso, dove i due uomini avrebbero attirato la vittima con una scusa. Una volta dentro, avrebbero abusato di lei sino a quando la donna non è riuscita a fuggire in strada, dove è stata notata da un passante che ha chiamato la polizia.

Una volta sul posto, gli agenti delle Volanti hanno perquisito l’appartamento trovando all’interno dello zaino di uno dei due giovani il cellulare e la borsa della donna.

Entrambi sono stati arrestati: uno dei due è sospettato di avere abusato di un’altra ragazza, di appena 16 anni, nelle scorse settimane. Con lui, secondo quanto accertato dalla polizia, un complice, attualmente ancora ricercato.