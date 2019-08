Spaccio nelle strade di San Fruttuoso, arrestato pusher 21enne

Era diventato il punto di riferimento dei consumatori di droga che frequentano la zona di piazza Martinez, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, e gestiva il giro di spaccio tra il suo appartamento e le strade. Alla fine però è stato individuato e fermato dai carabinieri.

I militari della stazione di San Fruttuoso hanno arrestato un 21enne residente proprio a San Fruttuoso, notato nel corso degli intensificati controlli finalizzati proprio a invididuare eventuali spacciatori. Il giovane è stato avvistato aggirarsi nelle strade limitrofe a piazza Martinez con aria circospetta e a orari strani, e intrattenersi spesso con gruppetti di ragazzi, facendo facendo la spola tra la strada e il suo appartamento in zona.

Sospettando lo spaccio, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare trovandogli in casa quasi due etti di hashish (174 grammi, per la precisione) e tutto il necessario per confenzionare le dosi. Hanno quindi arrestato il 21enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: in mattinata il processo per direttissima.