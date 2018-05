Nuovo supermercato a San Fruttuoso

Nel quartiere di San Fruttuoso, da giovedì 24 maggio 2018, c'è un nuovo supermercato in via Paggi 43 rosso. Si tratta di uno dei 50 nuovi punti vendita dell'insegna iN's aperti in Italia in queste ultime settimane.

Diverse sono le novità in provincia di Genova con altri tre punti vendita che apriranno il mese prossimo. A Savignone, in via Isorelle 15, inaugurazione prevista per venerdì 22 giugno. Poi toccherà al nuovo punto vendita di Chiavari, che aprirà giovedì 28 giugno in via Parma 190 e infine venerdì 29 giugno sarà inaugurato anche il nuovo supermercato di Sestri Levante, in via Volta.