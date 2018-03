San Fruttuoso, pensionato muore cadendo nella voragine di via Berno

Tragedia giovedì mattina in via Berno, a San Fruttuoso, dove un uomo è morto dopo essere caduto nella voragine provocata da un cedimento dell'asfalto avvenuto nel 2016 a causa delle forti piogge.

Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un pensionato di 87 anni residente nella zona: ancora non sono chiare le modalità del tragico incidente, ma l'ipotesi primaria è che sia caduto accidentalmente nella profonda buca, protetta da transenne. Il ritrovamento di un paio di pantofole poco distante, però, lascia aperto anche lo scenario del gesto volontario.

VIDEO: San Fruttuoso, cede la strada in via Berno

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco per il recupero del corpo, sono intervenuti i mezzi del 118 (che non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso) e la polizia, raggiunta dagli agenti della Scientifica per i rilievi. Dai residenti di via Berno, intanto, salgono le proteste legate alla mancata messa in sicurezza della strada e della buca, con cui convivono ormai da 7 anni: una prima voragine si era infatti creata in seguito alla piena del rio Rovare, durante i giorni dell'alluvione del 2011.

Ai tempi la buca era stata transennata in attesa che il consorzio che gestisce via Berno (strada privata) la mettesse in sicurezza, ma trascorsi cinque anni non soltanto il problema non era stato risolto, ma se n'era aggiunto un altro. Anche in quel caso transennato, e dimenticato.