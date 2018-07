San Fruttuoso, doppio colpo in appartamento: bottino da migliaia di euro

Doppia denuncia per furto nel pomeriggio di martedì in un palazzo di via d’Albertis, nel quartiere genovese di San Fruttuoso: i ladri sono riusciti a entrare in due appartamenti, fuggendo poi con un bottino di svariate migliaia di euro in contanti e gioielli.

La prima denuncia è arrivata poco prima delle 5. A chiamare la polizia una coppia che rientrata dal lavoro ha trovato la porta priva di mandate e le stanze a soqquadro: all’appello mancavano circa 2mila euro in contanti, collane e braccialetti in ora e diversi orologi di marca. Qualche ora dopo è arrivata la seconda segnalazione, sempre dallo stesso palazzo: in questo caso a denunciare è stata la figlia della proprietaria dell’appartamento, che non è riuscita nell’immediato a indicare con precisione cosa sia stato portato via.

In entrambi i casi non sono stati trovati segni di scasso né sulle porte d’ingresso né sulle finestre: l’ipotesi più probabile è che i ladri siano entrati con una chiave bulgara. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile della Questura, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica per i rilievi.