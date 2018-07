Moto prende fuoco in via Torti, intervengono i Vigili del fuoco

Attimi di paura martedì mattina per un incendio scoppiato su una moto di passaggio in via Torti, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Stando alle prime informazioni, il mezzo ha preso fuoco proprio durante la corsa: il conducente vedendo il fumo avrebbe fatto in tempo ad allontanarsi, abbandonando la moto su cui si sarebbero poi sviluppate le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, e la Municipale per i rilievi. Non risultano feriti né altri veicoli coinvolti.