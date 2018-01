Tragedia a San Fruttuoso, disabile muore carbonizzato

Tragedia nella notte a San Fruttuoso nell'Istituto per anziani e disabili Don Orione di via Berghini dove intorno alle 23.30 ha perso la vita un ospite della struttura, un uomo di 49 anni che da alcuni anni si muoveva con la sedia a rotelle.

A causa di una sigaretta

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava fumando una sigaretta prima di andare a dormire, ma per cause ancora da accertare (forse un malore) sono divampate le fiamme in pochi secondi, probabilmente a causa della tuta acrilica indossata dall'uomo che avrebbe preso fuoco entrando in contatto con la sigaretta. La prima persona a intervenire è stata una infermiera di turno che ha provato a spegnere le fiamme con un estintore, ma purtroppo non è bastato.

Soccorsi inutili

Sul posto sono interenute quattro squadre dei vigili del fuoco di Genova, il personale del 118 e la polizia, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. L'intervento dei pompieri è durato un paio di ore anche perché è stato necessario spostare gli altri ospiti della struttura in un altro padiglione dell'istituto. L'infermiera intervenuta immediatamente per provare a spegnere le fiamme è stata portata all'ospedale San Martino di Genova per sospetta intossicazione da fumo. Le volanti della polizia intervenute sul posto hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica della vicenda.