Appicca incendio davanti a un negozio e scappa, caccia al piromane

Si è piazzato sul marciapiede davanti a un fruttivendolo e a una gioielleria, in via Giacometti, ha rovesciato a terra la benzina che si era portato dietro in una tanica, l'ha incendiata e poi è scappato.

È successo lunedi mattina sotto lo sguardo attonito di passanti e commercianti della zona, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. I pompieri hanno spento l'incendio in pochi minuti, poi hanno informato la polizia, che è arrivata sul posto con diverse volanti.

Ancora non sono chiare le motivazioni del gesto, tra le ipotesi c'è l'intimidazione nei confronti dei titolari di uno dei due esercizi commerciali davanti a cui l'uomo ha appiccato l'incendio. Alcuni testimoni hanno riferito che a reggere la tanica era un uomo «ben vestito, elegante», che dopo avere appiccato il fuoco è scappato a piedi.