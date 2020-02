Ladri in azione a San Fruttuoso, presi di mira i negozi

Nel negozio di abbigliamento e intimo gli è andata male, complice il rumore provocato e il timore di attirare l’attenzione, ma nel bar e nel fruttivendolo sono riusciti nell’intento: portare via il contenuto del registratore di cassa, che si limitava fortunatamente al solo fondo cassa.

Ladri in azione, nella notte tra giovedì e venerdì, a San Fruttuoso. A farne le spese un negozio di abbigliamento di via Donghi e un bar di via Torti.

«Questa mattina, verso le 9 al mio arrivo in negozio per l’apertura del mattino mi sono accorta che la serranda era alzata e che la porta era stata aperta, sforzandola con forza con l aiuto di un cacciavite - racconta la titolare della boutique - Verso le due di stanotte una vicina ha sentito dei forti rumori di serranda, sembravano forti calci, durati qualche minuto e dopo di nuovo il silenzio. Per fortuna a causa di passaggio auto, o ancora bene non si sa cosa, il tentato furto è rimasto tale senza provocare danni agli oggetti e senza prelevare niente dal mio negozio».

Furto portato a termine, invece, in un bar e in un negozio di frutta e verdura di via Torti, dove sono stati portati via fondo cassa e altri oggetti. Su tutti gli episodi indaga la polizia.