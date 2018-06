Fuga di gas in via Donghi: negozi evacuati e strada chiusa

Traffico paralizzato e negozi evacuati a San Fruttuoso per una grossa fuga di gas che si è verificata intorno alle 17 di giovedì in via Donghi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme con i tecnidi di Iren, che stanno cercando di risalire all'origine della perdita, circoscritta all'altezza del civico 13.

Per precauzione, come detto, alcuni negozi sono stati evacuati, e la strada è stata chiusa al traffico ed è presidiata dalla Municipale.