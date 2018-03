Cocaina e 17mila euro, coppia di spacciatori arrestata

I carabinieri di San Martino, durante un servizio anti droga, hanno fermato per un controllo un ragazzo di 26 anni, di origini ecuadoriane, e una 25enne genovese. I due sono stati trovati in possesso di 3 grammi marijuana.

Dopo la pequisizione personale è seguita quella del loro appartamento in via Ferretto a San Fruttuoso, dove i militari hanno scoperto e sequestrato 150 grammi di marijuana, 80 grammi di hashish e altrettanti di cocaina. Oltre alla droga, in casa sono saltati fuori bilancini di precisione e 17mila euro in contanti, ottenuti dalle vendite degli stupefacenti.

La coppia è stata arrestata: il 26enne è finito a Marassi, la ragazza nel carcere femminile di Pontedecimo.