Evade dai domiciliari due volte in un giorno, lo trovano al bar

Per due volte nell'arco della stessa giornata non è stato trovato a casa, dove avrebbe dovuto stare a causa degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. E così è stato di nuovo arrestato.

Protagonista della vicenda un genovese di 42 anni, gravato da precedenti di polizia, attualmente agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti. Al mattino l'uomo è stato denunciato per evasione dai militari della stazione carabinieri di San Fruttuoso dopo essersi allontanato da casa ed essere rientrato poco dopo per accudire il proprio cane.

Nel tardo pomeriggio, recatisi ancora una volta presso il domicilio del 42enne, non trovandolo, i militari hanno effettuto dei passaggi in zona, sorprendendo l'evaso in un bar. Pertanto, questa volta è stato arrestato per evasione. Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.