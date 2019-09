Scoperto e multato a Sampierdarena, carrozziere abusivo si "trasferisce" a San Fruttuoso

Denunciato a febbraio per avere allestito un’officina abusiva nella zona del Campasso, a Sampierdarena, gli sono bastati pochi mesi per trasferirsi in un’altra zona della città, a San Fruttuoso, e aprirne un’altra.

Anche questa volta, però, è stato individuato dalla polizia Locale, che lo ha denunciato: si tratta di un cittadino ecuadoriano di 50 anni, che il 12 febbraio scorso era stato sorpreso dagli agenti del Nucleo Ambiente del reparto Giudiziaria all’interno dell’officina abusiva. Per lui erano scattate multa e sequestro di tutti gli attrezzi trovati all’interno del locale, che l’uomo ha però ricomprato allestendo una nuova officina, sempre abusiva, in via Berghini.

Al civico 252, giovedì, lo stesso Nucleo Ambiente lo ha trovato intento ad armeggiare con i motori da riparare e lo ha di nuovo denunciato, sottoponendo a sequestro sia i locali sia gli attrezzi.