San Fruttuoso, ancora un cane ucciso da un boccone avvelenato

Sale la preoccupazione tra i residenti di San Fruttuoso dopo l’ennesima morte di un cane per colpa di bocconi avvelenati disseminati per le strade del quartiere.

Anche questa volta, proprio come accaduto lo scorso marzo, la polpetta avvelenata è stata lasciata in salita nuova Nostra Signora del Monte, all’altezza dell'istituto Gianelli. Stando alle testimonianze di chi era presente, per il quattro zampe che l’ha ingerita non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Segnalazioni da Quinto a Sampierdarena

E con l’arrivo della primavera, dopo un sostanziale “stop” nei mesi più freddi, sembra che i ritrovamenti, tra esche avvelenate o “farcite” con chiodi e spugne fritte, siano tornati a crescere: dalla spiaggia di Quinto a via Pittaluga, a Sampierdarena, passando per San Nicola, a Castelletto, e Borgoratti, i padroni rispondono alle minacce nei confronti dei loro animali facendo rete e segnalando su appositi gruppi la presenza di bocconi sospetti e potenzialmente pericolosi.

I consigli per proteggere i quattro zampe

Le raccomandazioni degli esperti, intanto, restano sempre le stesse, anche alla luce della bella stagione e delle più frequenti gite: mai lasciare il cane libero e senza guinzaglio, soprattutto in zone che non si conoscono, e al minimo sospetto di inserimento di qualcosa di pericoloso precipitarsi dal veterinario, cercando di far rimettere il cane somministrando qualche cucchiaio di acqua ossigenata.