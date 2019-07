Sospetto infarto a San Fruttuoso di Camogli, intervengono motovedetta ed elicottero

Momenti di apprensione questa mattina intorno alle 11 sulla spiaggia di San Fruttuoso di Camogli. Alcuni presenti hanno telefonato al 112 per chiedere aiuto in quanto un turista era in preda a crisi di panico e con un sospetto infarto.

Sul posto sono intervenute la motovedetta Sar Cp 883 della Guardia Costiera e l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco. L'uomo è stato visitato dal medico e trovato in discrete condizioni di salute, quindi trasportato a Camogli via mare e da qui al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per gli accertamenti del caso.