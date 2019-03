Sorpreso a rubare nelle auto in sosta, giovane in manette

Un 22enne di origini peruviane è stato arrestato dalla polizia per il reato di tentato furto aggravato, il giovane è stato anche denunciato per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Le volanti della Questura sono intervenute martedì 12 marzo 2019 intorno alle 16.20 in viale Ansaldo, su richiesta di un cittadino che aveva sorpreso una persona a rovistare nella propria autovettura in sosta. Al momento del controllo, il ladro aveva ancora con sé un cappellino rubato nell’auto, che è stato restituito al legittimo proprietario. Sequestrati, invece, un paio di forbici in metallo, una tessera sanitaria intestata a una terza persona e denunciata come smarrita dalla proprietaria, nonché una carta PostePay.

Il giovane, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed irregolare in Italia, è stato arrestato ed è stato processato per direttissima nella mattinata di mercoledì 13 marzo 2019.