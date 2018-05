Prima viene picchiato, poi si sfoga contro carabinieri e infermiera

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 maggio 2018 i carabinieri hanno arrestato un 30enne di origine nigeriana. L'uomo, vittima di un'aggressione, ha a sua volta aggredito i militari e un'operatrice sanitaria che avevano cercato di aiutarlo per soccorrerlo.

Due pattuglie di carabinieri

Due pattuglie delle stazioni di Genova Nervi e San Martino sono intervenute in viale Benedetto XV su segnalazione di alcuni residenti che avevano segnalato un'aggressione. Giunti sul posto i militari hanno trovato e identificato un cittadino nigeriano 30enne senza fissa dimora, che presentava alcune escoriazioni al volto come conseguenza dell’aggressione.

Pugni e morsi

I carabinieri si sono avvicinati per aiutarlo, ma il nigeriano li ha strattonati opponendo resistenza attiva e ha tirato un pugno all'auto di servizio. Per le lesioni subite nell’aggressione il 30enne è stato trasportato con l'automedica al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove però si è scagliato contro un'infermiera, mordendola ad un braccio e cagionandole una ferita lacero-contusa giudicata guaribile in dieci giorni.

Il 30enne è stato quindi arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate ad incaricata di pubblico servizio e danneggiamento aggravato. In è stato processato con rito direttissimo.