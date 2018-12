Acquisti su internet con la carta di un ignaro studente, denunciata

Giovedì 27 dicembre 2018 i carabinieri di San Fruttuoso, dopo una querela sporta da un 27enne studente siciliano, al termine di accurati accertamenti hanno denunciato per utilizzo fraudolento di mezzi di pagamento una genovese di 35 anni, impiegata e incensurata.

I militari hanno accertato che, lo scorso mese di novembre, utilizzando fraudolentemente i dati della carta di credito del denunciante, la donna ha effettuato tre operazioni su siti internet stranieri non rintracciabili e un'altra operazione su un sito per l'acquisto di un pacchetto di sms aziendali, per un valore complessivo di 300 euro circa.