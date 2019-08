Auto a fuoco, si indaga sulle cause

Nel pomeriggio di venerdì 9 agosto 2019 i vigili del fuoco di Genova Est sono intervenuti in via San Felice a Molassana per l'incendio di due autovetture.

Le fiamme hanno coinvolto anche il pergolato sotto il quale erano parcheggiate. All'arrivo dei vigili, l'incendio era ormai generalizzato e per una veloce estinzione si è utilizzato il liquido schiumogeno.

Non si registrano feriti; la cause sono in via di accertamento.