Distributore h24 come base per spacciare droga, arrestato

La polizia ha arrestato uno spacciatore di droga nel centro storico. Si tratta di un 20enne del Gambia; denunciato anche un 38enne tunisino per lo stesso reato. In seguito a diversi esposti da parte degli abitanti della zona di piazza Ferretto, via San Donato e via San Bernardo in merito alla presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle serate della movida, gli agenti hanno effettuato nella giornata di mercoledì 10 ottobre 2018 un servizio di appostamento nella zona indicata.

Gli operatori del commissariato Centro e della Squadra Mobile si sono posizionati in modo da poter blindare il quadrilatero, monitorando i movimenti sospetti all'interno dell'area. Ben presto hanno notato un soggetto che stazionava sull'uscio di un distributore alimentare h24, che invece di consumare cibo o bevande consegnava ad alcuni giovani a lui avvicinatisi piccoli involucri in cambio di denaro.

Bloccati gli acquirenti, il sospetto che fosse in atto un'attività di smercio di sostanza stupefacente si è trasformato in certezza. Immediatamente, vincendo anche il sistema di vedette costruito con l'aiuto di alcuni complici, l'uomo, ventenne del Gambia irregolare e con precedenti specifici, è stato fermato e dunque arrestato in flagranza di reato. Questa mattina l'udienza per direttissima.

Sempre nel centro storico, in via Turati, il commissariato Centro ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino tunisino di 38 anni irregolare e con precedenti, che alla vista della polizia si è allontanato frettolosamente. Fermato e controllato ha sputato 7 involucri contenenti complessivamente 3,92 grammi di cocaina.