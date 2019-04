San Donato, “spaccata” al distributore di cannabis

Hanno provato a svaligiare il distributore automatico di cannabis in via San Donato, ma non hanno tenuto conto dell’allarme e hanno finito per fuggire a mani vuote.

È successo intorno alle 4 di giovedì notte: i ladri si sono avvicinati al distributore e hanno distrutto il vetro per arrivare ai prodotti, principalmente cannabis “light”, ma è immediatamente partito l’allarme.

Sul posto, oltre ai gestori del distributore, sono quindi arrivati gli agenti delle volanti della questura che hanno accertato il danno e il tentativo di furto.