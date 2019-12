Alcol a minori, clienti rumorosi e carenze igieniche: raffica di multe nel centro storico

Proseguono nel centro storico le ispezioni degli agenti del primo distretto e del reparto sicurezza della polizia locale insieme a personale di Asl 3 e ispettorato del lavoro per il rispetto delle norme sul commercio, sul lavoro e sulla civile convivenza. Tra il pomeriggio di giovedì 12 e la sera di sabato 14 dicembre 2019 il personale in servizio ha effettuato una serie di controlli nel centro storico, che hanno accertato diverse irregolarità.

In piazza Caricamento è stato individuato un esercizio di vicinato dove, oltre a esporre un'insegna abusiva, gli ispettori di Asl 3 hanno verbalizzato la violazione di diverse norme igieniche: mancanza del termometro nel congelatore dei prodotti deperibili e un piano di controllo sanitario non conforme alla attività di ristorazione esercitata.

In via San Donato doppia sanzione al titolare e al preposto di un un pubblico esercizio per somministrazione di bevande alcoliche a una giovane quindicenne e a un ragazzo diciassettenne. Per questo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la somministrazione a persone di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, sono state redatte dagli agenti anche due denunce a nome del titolare e del preposto, come previsto dalla legge nei confronti di chi somministra bevande alcoliche a persone al di sotto dei sedici anni.

In un altro locale in via San Donato è stata contestata la violazione delle norme sull'impatto acustico per la presenza nel locale di un sistema di amplificazione audio non previsto sull'autorizzazione rilasciata all'esercizio, mentre gli uomini dell'ispettorato del lavoro hanno sanzionato il gestore per la presenza di 4 telecamere non denunciate all'ispettorato del lavoro e un lavoratore non in regola.

Nella serata di venerdì gli agenti del primo distretto, insieme agli agenti del reparto sicurezza, sono intervenuti in piazza Posta Vecchia e dintorni per disturbo della quiete pubblica, dove hanno sanzionato il gestore di un locale per il rumore provocato dagli avventori presenti all'esterno e un cittadino per comportamenti molesti, come previsto dall'articolo 27 del regolamento di polizia urbana.