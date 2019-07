Continua a servire alcolici a minorenni, scatta la chiusura del locale

Il questore di Genova ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 10 giorni nei confronti del locale Malibù in via San Donato nel centro storico. L'adozione del provvedimento si è resa necessaria dopo che, in innumerevoli controlli, il gestore del locale è stato sorpreso a somministrare bevande alcoliche e superalcoliche a minori durante le serate della 'movida'.

In particolare, nel giugno dello scorso anno, una ragazzina minore di 16 anni dopo aver consumato alcolici all'interno del bar, era stata colta da malore e, accompagnata al pronto soccorso, i medici le avevano riscontrato un valore alcolemico pari a 2.4 grammi/litro. Nonostante i ripetuti interventi sanzionatori e le denunce a suo carico, il gestore del locale, un 40enne del Bangladesh, ha continuato a somministrare e vendere bevande alcoliche a minori.

Il provvedimento di sospensione è stato notificato sabato pomeriggio al proprietario del bar dai poliziotti del commissariato Centro.