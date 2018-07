L'altra faccia del 'gentil sesso', arrestate tre donne

La scorsa notte le volanti della polizia sono intervenute in piazza San Donato dove era stata segnalata una rissa. Al loro arrivo i poliziotti hanno individuato tre donne, due delle quali brandivano un casco da motociclista e una cintura, che, molto alterate, minacciavano un uomo. Immediatamente hanno bloccato e isolato le parti, per poi sentire i presenti e ricostruire quanto accaduto.

È stato così accertato che l'uomo, mentre si trovava nella piazza in compagnia di un'amica, era stato improvvisamente aggredito e colpito dalle tre donne, con cui da qualche tempo vi sono dissapori per via di una vecchia denuncia. Per sfuggire all'aggressione l'uomo si è rifugiato nell'abitazione dell'amica, mentre quest'ultima aveva trovato riparo in un bar.

A quel punto le donne avevano rivolto le loro attenzioni a una coppia di giovani, del tutto estranei alla vicenda, che era stata aggredita e percossa senza alcun motivo. L'uomo ha inoltre raccontato che tale episodio è l'ultimo di una seria di aggressioni e intimidazioni subite dalle donne, allo scopo di indurlo a ritirare la denuncia da cui era scaturita la lite.

Le tre donne, a carico delle quali sono emersi numerosi pregiudizi di polizia, sono state condotte in questura per gli atti di rito. Qui la 41enne ha opposto resistenza e ha morso la mano di un operatore, medicato al pronto soccorso. Le tre donne genovesi, rispettivamente di 33, 40 e 41 anni, sono state arrestate per il reato di lesioni aggravate in concorso e denunciate per tentata violenza privata in concorso. La 41enne è stata inoltre arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Fissata per questa mattina la direttissima.