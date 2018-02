Finto poliziotto con i 'super poteri', smascherato da 'Le Iene'

Per non farsi riprendere dalle telecamere ha chiamato i carabinieri, finendo in prima persona nei guai. Protagonista della vicenda un 35enne di origini albanesi, smascherato dagli inviati della trasmissione Le Iene di Italia 1. L'uomo è stato denunciato per truffa e sostituzione di persona.

La vicenda ha inizio nel 2016 quando due imprenditori di San Desiderio vengono multati dalla Forestale. Uno decide di mettere un post su Facebook per raccontare l'accaduto e viene contattato da un sedicente poliziotto dei corpi speciali, che avrebbe potuto cancellare quella multa.

L'imprenditore si fidò, arrivando a versare al truffatore novemila euro, senza però riuscire a farsi annullare la multa. Insospettito, ha deciso di rivolgersi alle Iene. L'altro ieri gli inviati della trasmissione hanno organizzato un incontro col truffatore, costringendolo a venire allo scoperto.

Il 35enne ha recitato la sua parte fino all'ultimo, ovvero quando ha chiamato i carabinieri, sempre sostenendo di essere un ex poliziotto. Ma i militari, per chiarire la vicenda, hanno deciso di portare tutti in stazione a San Martino, dove le vittime hanno sporto querela e il truffatore è stato denunciato.

Il servizio andrà in onda nelle prossime settimane.