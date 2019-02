Cronaca Centro Storico / Vico di San Cristoforo

Nell'appartamento si continua a produrre merce falsa, un'altra denuncia

Un trentenne, con diversi precedenti per reati analoghi, è stato denunciato dalla polizia per ricettazione e contraffazione. La perquisizione è scattata presso un immobile in vico di San Cristoforo nel centro storico