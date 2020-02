Si perde nei boschi della val Varenna, ricerche in zona San Carlo di Cese

Ricerche in corso dal pomeriggio di sabato nei boschi della val Varenna per ritrovare un escursionista che si è avventurato sui sentieri in zona San Carlo di Cese e non ha più dato sue notizie.

I vigili del fuoco sono stati allertati intornbo alle 16, e hanno subito avviato le ricerche. Intorno alle 18 l'uomo non era ancora stato rintracciato.