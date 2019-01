San Carlo di Cese, la strada riapre a due mesi dalla frana

Oggi alle ore 12.30 riapre al transito via San Carlo di Cese, chiusa da metà novembre in seguito a una frana. Comune di Genova, insieme ad Aster, Ireti e Vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per ripristinare la strada, interrotta all'altezza di località Camposilvano (prima di Lencisa).

Inizialmente si era temuto per una eventuale persona dispersa, visto che nei giorni precedenti la frana era stata notata una tenda lungo le sponde del torrente Varenna. Le ricerche hanno dato esito positivo e sono state trovate tre persone, di cui si erano perse le tracce.