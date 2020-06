Fidanzati scatenati, 4 poliziotti e un milite in ospedale

La scorsa notte la polizia di Stato ha arrestato un 23enne pregiudicato e la fidanzata, una 18enne genovese, per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, denunciando anche il ragazzo per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. Le volanti sono intervenute in ausilio a personale 118 che stava soccorrendo la giovane in preda a una crisi di panico. Il fidanzato, però, non era d'accordo sul trasporto in ospedale e ha cominciato a intralciare i soccorsi e a inveire contro i militi.

Un agente si è avvicinato al 23enne con l'intento di calmarlo e allontanarlo dall'ambulanza, ma improvvisamente e senza alcun motivo, il giovane si è scagliato contro l'operatore, sferrandogli un pugno al volto. Altri agenti sono intervenuti per cercare di bloccare il ragazzo senza fargli male, ma hanno ricevuto in cambio calci, pugni, gomitate e spintoni.

Nemmeno l'utilizzo dello spray al peperoncino è servito per smorzare la sua incontenibile aggressività, fomentata dalla fidanzata, che, nel scendere dall'ambulanza per dargli manforte, ha colpito violentemente un milite. Quando finalmente gli operatori sono riusciti a contenere la coppia, il ragazzo non contento ha sferrato un calcio alla mano della poliziotta che gli stava aprendo la portiera della volante e ha continuato a sfogare la sua rabbia contro l'auto di servizio, danneggiando la carrozzeria.

I due fidanzati sono stati finalmente condotti in Questura in attesa della direttissima. In ospedale, con ferite giudicate guaribili in 5, 4, e 3 giorni, quattro operatori di polizia e un milite del 118.