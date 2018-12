Sorpreso a vendere hashish nei vicoli, pusher 50enne in manette

Uno spacciatore di 50 anni e origini marocchine è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione della Maddalena, nel corso di un predisposto servizio per il

controllo del territorio, in via San Bernardo.

L'uomo, noto per i suoi precedenti e nullafacente è stato sopreso poco dopo aver venduto a due persone di 22 e 31 anni, circa 10 grammi di “hashish” in cambio di alcune banconote da dieci euro. Successivamente i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, in via San Bernardo, trovando altri 7 grammi della sostanza, il tutto è stato sequestrato. Il 50nne è stato processato per direttissima nella mattinata di lunedì 24 dicembre 2018.