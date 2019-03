Esselunga a San Benigno: Bucci conferma, commercianti preoccupati

Sbarcherà presto a Genova la catena di supermercati Esselunga, con un punto vendita nel quartiere di San Benigno. Lo ha confermato il sindaco di Genova Marco Bucci all'interno del tradizionale appuntamento con "a colazione con il sindaco" di mercoledì 27 febbraio 2019. Preoccupati i negozianti della zona di Sampierdarena che temono di veder ulteriormente ridotti i propri affari.

Una nuova apertura che potrebbe portare un ribasso dei prezzi in tutta la grande distribuzione genovese: «Lo avevo già detto in campagna elettorale - ha spiegato Bucci - che serve per calmierare i prezzi nella nostra città creando concorrenza, ma capisco le preoccupazioni dei commercianti».

«Ho già parlato con il Civ di Sampierarena e sicuramente possono esserci due soluzioni, che sono le stesse adottate in altre città. Da una parte la possibilità di assunzione privilegiata per chi ha attività nel raggio di 1500/2000 metri, dall'altra la possibilità di spostare il proprio negozio all'ingresso del supermercato, dove si prevede sempre la presenza di una hall con diverse attività commerciali. Non posso ragionare solo in maniera protettiva, il modo per agevolare il business in città è andare in questa direzione creando lavoro in città».