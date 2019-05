«C'è un uomo armato in strada», paura a Sampierdarena. Ma era un giocattolo

Si è aggirato per le strade di Sampierdarena con in mano una fedele riproduzione di una pistola, sprovvista di tappo rosso, poi è entrato in un bar e ha minacciato una dipendente che ha reagito a un apprezzamento sgradito, scatenando una vera e propria caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine.

È successo venerdì mattina intorno alle 10 in via Cantore, e dopo le prime segnalazioni, nel giro di pochi minuti in zona sono accorse le volanti della polizia, che hanno iniziato a setacciare il quartiere in cerca dell'uomo.

Alla fine è stato rintracciato per strada, bloccato e perquisito: con sé aveva la pistola descritta dai testimoni, rivelatasi appunto una riproduzione di quelle in dotazione alle forze dell'ordine senza però il tappo rosso. L'arma è stata sequestrata e l'uomo identificato: si tratta di cittadino italiano residente in zona.