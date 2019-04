Tasso alcolemico cinque volte oltre il consentito, automobilista denunciato

Nella giornata di mercoledì 10 aprile 2019, al temine dei dovuti accertamenti, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Sampierdarena hanno denunciato due persone.

Il primo è stato sanzionato per guida senza patente in quanto mai conseguita e per guida sotto l'influenza dell'alcol: si tratta di un boliviano di 40 anni, con pregiudizi di polizia, sorpreso alla guida della propria autovettura.

L'altro è un autista romeno di 43 anni, gravato di pregiudizi di polizia, sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 2,53 grammi/litro. Patente ritirata.