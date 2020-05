Ubriaco sul bus, insulta e lancia lattine contro l’autista: denunciato 38enne

Ha dato in escandescenze sull’autobus, prendendosela con l’autista e lanciandogli le lattine di birra che aveva co sé: è successo lunedì sera su un mezzo che attraversando Sampierdarena, e che si è fermato in corso Scassi per attendere l’arrivo della polizia.

Protagonista della vicenda un 38enne di origini marocchine, che intorno alle 20 è salito sull’autobus ubriaco. Per motivi ancora non chiari, a un certo punto si è scagliato contro l’autista insultandolo e poi lanciandogli le lattine, costringendolo a fermare il mezzo e a chiamare la polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, che hanno fatto scendere il 38enne e lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, sanzionandolo anche per ubriachezza.