Avvicinata per strada e "scortata" in banca: pensionata derubata di tutti i risparmi

Derubata di tutti i risparmi contenuti nella cassetta di sicurezza in banca, dove (almeno in teoria) avrebbero invece dovuto essere al sicuro, anche in presenza del più spregiudicato dei truffatori. Eppure davanti all’aria perbene e distinta di quella coppia che si è detta in arrivo proprio dalla sua banca, una pensionata di 87 anni si è fidata, e gli ha consegnato tutto ciò che aveva.

L’ennesima truffa ai danni di una persona anziana si è consumata intorno all’ora di pranzo di mercoledì in via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena. Maria (nome di fantasia) sta aspettando l’autobus alla fermata, quando viene avvicinata da un uomo e una donna che descriverà poi come “giovanili e ben vestiti”, che si presentano come funzionari del suo istituto bancario: «La Guardia di Finanza sta facendo controlli e sequestri in diversi sportelli della città», la avvisano. E poi la invitano ad andare a ritirare i suoi avere per evitare che vengano “congelati” dai militari.

Maria è indecisa, non sa se fidarsi, ma alla fine acconsente a salire nell’aiuto della coppia e a farsi accompagnare alla sua banca. Qui l’uomo resta al volante, mentre la donna la scorta sino agli ingressi e poi l’aspetta all’esterno. Una volta dentro, la pensionata va dritta agli sportelli e chiede di ritirare il contenuto della cassetta di sicurezza, oro e altri preziosi che infila in una busta. Poi esce, ritrova i due finti impiegati e sale nuovamente a bordo dell’auto per farsi accompagnare a casa. Soltanto una volta chiusa la porta decide di controllare il contenuto della busta: all’interno nessuna traccia degli oggetti di valore, ma un mucchietto di pietre.

Immediata la chiamata alla polizia, ma una volta sul posto gli agenti del commissariato Cornigliano non hanno potuto fare altre che constatare la truffa e raccogliere la sua testimonianza. Lo scambio delle buste, con tutta probabilità, è avvenuto a bordo dell’auto, segno che i due truffatori avevano studiato a fondo il piano prima di decidere di agire, individuando sia la vittima sia la banca. La speranza adesso è che la descrizione della pensionata e le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’istituto possano fornire qualche indizio sull’identità dei malviventi.