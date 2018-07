«Mi offre un bicchier d'acqua?» e le rubano i soldi dalla borsa

Il trucco non è nuovo. Avvicinano la vittima, sempre un'anziana, e con una scusa si fanno aprire casa. Arraffano i soldi e scappano. Ma questa volta la loro fuga è durata poco. Sono finite in manette per furto in concorso due ragazze di origini slave già conosciute dalle forze dell'ordine. Questa volta la scusa è stata la richiesta di poter bere un bicchier d'acqua. È successo lunedì 23 luglio a Sampierdarena, vittima del raggiro una signora che vive al Belvedere. La donna stava tornando a casa con l'autobus quando è stata avvicinata dalla coppia di ladre che, con la scusa del caldo, le hanno chiesto di poter bere dell'acqua a casa sua. L'anziana non ha negato la cortesia ma mentre una truffatrice la distraeva, l'altra girava per la casa derubandola.

La signora dopo l'uscita delle due si è accorta che dalla borsa mancavano 40 euro, soldi che gli erano stati dati dal figlio per fare la spesa, e ha subito chiamato il 112. Le volanti della polizia, grazie alla precisa descrizione dell'anziana, hanno trovato in poco tempo le due truffatrici che nel frattempo erano salite su un bus.