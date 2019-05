Trasportano rifiuti senza titolo abilitativo, due ragazzi nei guai

Raccattavano materiale ferroso probabilmente per smaltirlo illegalmente o venderlo, e dunque sono stati denunciati.

A finire nei guai, due giovani rumeni di 23 e 28 anni, pregiudicati, fermati dai carabinieri in via Degola, a bordo di un mezzo completamente stipato di materiale ferroso.

I militari hanno constatato che gli oggetti in questione erano in pessimo stato di conservazione, raccolti sul territorio per essere commercializzati ma senza il possesso del necessario titolo abilitativo.

Dunque i due sono stati denunciati a piede libero per attività di raccolta e trasporto rifiuti costituiti in assenza di titolo abilitativo.

Materiale e veicolo sequestrati.