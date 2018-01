Sampierdarena: cane investito sulle strisce "inesistenti", protesta dei residenti

Non soltanto eccesso di velocità e distrazione: a volte gli incidenti sono causati anche da una scarsa manutenzione delle strade. Ne sa qualcosa la padrona del cocker che nel pomeriggio di mercoledì è stato praticamente investito in via Dottesio, all’angolo con via Privata delle Grazie, da un’automobilista che non ha visto le strisce pedonali perché ormai cancellate.

L’incidente si è verificato intorno alle 17, e fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Cagnolino e padrona non hanno riportato ferite, ma lo spavento è stato tanto, e la conseguente rabbia ancora di più, complice il fatto che diverse segnalazioni erano già state presentate in Municipio per lo stato in cui versano le strisce pedonali di parecchie vie del quartiere: semi-cancellate (in certi casi del tutto), con il buio risultano praticamente invisibili e rappresentano un rischio sia per i pedoni sia per gli automobilisti.

A poca distanza dall’incrocio in cui il cane è stato investito, inoltre, sorge un asilo, e sono tanti genitori, nonni e bambini che usano le strisce ormai inesistenti per attraversare la strada. La stessa situazione si presenta, tanto per citarne alcune, in via Dottesio all’angolo con via Chiesa delle Grazie e con via Fortezza, in via Cantore angolo via Bottego, e in via Cassini.

«Ho già parlato con il commissario Falcidia, che ha detto che solleciterà l'intervento - ha fatto sapere la padrona del cane investito - Forse essere presa più seriamente sarebbe stata la cosa giusta fa fare». Il riferimento è alle due richieste di intervento presentate in Municipio, una il 28 dicembre e una l’11 gennaio.

Sull’argomento è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle, con il capogruppo in Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, che ha lanciato la frecciata all’amministrazione: «Era il caso di spendere soldi in tappeti rossi o era meglio spenderli per cose più serie, come la sicurezza dei cittadini?».