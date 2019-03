Fumano spinello in auto a Sampierdarena, pusher arrestato

Nel corso della serata di mercoledì 20 marzo 2019 i carabinieri hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un 30enne incensurato e denunciato per uso personale di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni un 30enne genovese, con precedenti di polizia per reati contro la persona.

I due giovani sono stati controllati in lungomare Canepa a Sampierdarena mentre si trovavano all'interno del veicolo di proprietà del segnalato, intenti a consumare uno spinello. L'arrestato, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di due grammi di hashish nascosti nei propri indumenti, mentre presso la sua abitazione nascondeva altri 90 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisone e materiale per il confezionamento nonché la somma di 3.500 euro in contanti.

Il proprietario dell'auto è stato trovato in possesso di sei grammi circa di hashish per uso personale, acquistati poco prima dall'arrestato, sarà quindi segnalato alla prefettura quale assuntore. Nel corso della perquisizione presso l'abitazione si è scoperto che il giovane deteneva illegalmente nove proiettili calibro 9. Droga, denaro e munizioni sono stati sequestrati. L’arrestato in mattinata è stato processato con rito direttissimo.