Gambizzato in strada, notte di violenza a Sampierdarena

Colpito alla gamba da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata in largo Gozzano, a Sampierdarena. Vittima un uomo di 37 anni di origini dominicane ricoverato al Villa Scassi.

Le condizioni dell’uomo non sono gravi: arrivato in ospedale in codice giallo, è stato subito medicato per la ferita provocata da un proiettile di piccolo calibro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Stando a quanto accertato dai militari, il ferimento sarebbe stato preceduto da una violenta lite tra il ferito e altre tre persone, anche loro di origini sudamericane. Il 37enne ha già fornito ai militari una descrizione sommaria degli aggressori, e le ricerche sono in corso.