Spaccio di eroina a Sampierdarena, un arresto

Si era appostato in via Prasio, nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove aspettava i clienti per vendere dosi di eroina, ma è stato notato dai carabinieri, che lo hanno fermato e arrestato.

In manette è finito un pusher di 39 anni originario del Gabon, pregiudicato, che aveva appena ceduto una dose a un 48enne genovese che lo aveva raggiunto nei pressi di piazza Barabino. Nel corso della perquisizione, i carabinieri gli hanno trovato addosso 660 euro in contanti, proventi dello spaccio delle ore precedenti, e diverse altre dosi, sequestrate insieme al denaro.

Il 39enne è stato arrestato per spaccio, mentre il cliente che ha tentato di difenderlo negando di avere comprato droga è stato denunciato per favoreggiamento.