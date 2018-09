Droga tra Sampierdarena e centro storico: due arresti e una denuncia

Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di droga da parte della Polizia di Genova. Martedì 4 settembre 2018 le forze dell'ordine hanno arrestato un pusher e ne hanno denunciati altri due tra Sampierdarena e il centro storico. Uno di questi è stato poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dato che ha aggredito i poliziotti con calci e pugni.

I poliziotti delle Volanti dell’Upg hanno arrestato un 27enne di origini senegalesi sorpreso in flagranza del reato mentre cedeva, in via di Prè, una dose di hashish ad un 43enne genovese. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti legati allo spaccio, è stato processato mercoledì 5 settembre rito direttissimo.

In via Canzio, sempre i poliziotti delle volanti, hanno inoltre denunciato un 36enne nigeriano che appena li ha visti si è liberato di un sacchetto contenente circa 15 grammi di marijuana. Gli agenti lo hanno perquisito e hanno trovato altri dieci sacchetti con le dosi pronte per la vendita.

Stessa dinamica in serata in piazza Settembrini dove un 27enne di origini nigeriane alla vista dei poliziotti del commissariato Cornigliano ha lanciato un involucro contenente 14 grammi di cannabis tentando di scappare. Raggiunto dagli agenti ha reagito con violenza sferrando agli operatori calci e pugni e tentando di morderli, prima di essere bloccato. Per il giovane, oltre alla denuncia per la detenzione dello stupefacente, è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.