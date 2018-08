Maxi sequestro a Sampierdarena, frutta e verdura donati alla mensa di ponte Morandi

Ieri pomeriggio gli agenti del reparto vivibilità e decoro insieme con il personale del Distretto I, sono intervenuti in via Pacinotti e hanno sequestrato quasi 1.500 chili di frutta e verdura.

Il veditore è stato sanzionato per violazione dell' articolo 55 comma 1 della legge regione Liguria 1 del 2007 in materia di commercio su area pubblica privo di autorizzazione, per cui dovrà pagare 5mila euro.

Pomodori, uva, meloni, pesche, pere e angurie, sono sati devoluti alla comunità di San Benedetto al Porto. Una parte dei prodotti è stata poi offerta dalla comunità alla mensa del campo base dei soccorsi per l'emergenza del ponte Morandi.