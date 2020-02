Scooter rubato nascosto nel furgone, il proprietario lo ritrova grazie al gps

Ha rintracciato lo scooter rubato grazie al gps che vi aveva installato sopra, e ha consentito così di individuare anche altri mezzi potenzialmente sottratti ai legittimi proprietari.

Protagonista della vicenza un cinquantenne che usando il localizzatore è arrivato nei pressi del suo Honda rubato, in via Sampierdarena, senza però riuscire a vederlo. Notando un furgone bianco posteggiato in strada, ha deciso di rivolgersi alla polizia Locale, e una squadra di due agenti e un commissario è intervenuta sul posto per le verifiche.

Nel vano di carico è effettivamente stato trovato lo scooter rubato, insieme con altri mezzi su cui si stanno ancora effettuando accertamenti. Il furgone, di proprietà di un cittadino senegalese residente a Lecce, è stato sequestrato e portato in rimessa, mentre l’Honda è stato restituito al legittimo proprietario.