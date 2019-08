Pensionata scomparsa da Sampierdarena, appello della famiglia: «Aiutateci a trovarla»

Una pensionata affetta da Alzherimer, Teresa Tropeano, è scomparsa il giorno di Ferragosto da Sampierdarena, quartiere in cui vive.

A dare l'allarme sono stati i familiari, che hanno riferito che la donna è stata avvistata dalle telecamere di sorveglianza della Fiumara per l'ultima volta intorno alle 16. Venerdì mattina il secondo avvistamento, in via Corsica a Carignano, anche in questo caso grazie alle telecamere di sorveglianza.

I figli della donna hanno già sporto denuncia alla polizia e contattato gli ospedali: chi dovesse avvistarla può contattare le forze dell'ordine, la redazione o il numero 3475516354.