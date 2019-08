Pensionata scomparsa da Sampierdarena, ritrovata dopo 24 ore di ricerche

È stata trovata dopo 24 ore di ricerche la pensionata affetta da Alzherimer scomparsa il giorno di Ferragosto da Sampierdarena, quartiere in cui vive.

A dare l'allarme erano stati i familiari. La donna era stata indivudata dalle telecamere di sorveglianza della Fiumara intorno alle 16 di giovedì, poi venerdì mattina il secondo avvistamento, in via Corsica a Carignano, anche in questo caso grazie alle telecamere di sorveglianza.

Nel pomeriggio di venerdì, il ritrovamento: molto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza più grave.