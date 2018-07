Scippa una donna davanti al portone, inseguito e bloccato da un passante

Ha preso di mira una donna che stava rientrando a casa dopo la serata trascorsa fuori, si è avvicinato e le ha strappato la borsa per poi darsi alla fuga, ma non ha fatto i conti con la tenacia della sua vittima e con il coraggio di un passante che non ha esitato a intervenire.

In manette è finito un genovese di 30 anni, entrato in azione poco dopo la mezzanotte di giovedì: la vittima, una donna di 52 anni, si stava infilando nel portone del suo palazzo, a Sampierdarena, quando si è sentita strattonare il braccio e strappare la borsa. Il tempo di capire cosa fosse successo e ha subito chiamato il 112, lanciandosi all’inseguimento del ladro e fornendo indicazioni in diretta agli operatori.

Le urla della 52enne hanno attirato l’attenzione di un passante, che ha provato a bloccare lo scippatore: i due si sono azzuffati e il 30enne ha colpito più volte l’uomo per scappare, ma è stato costretto ad abbandonare in strada sia la borsetta appena rubata sia il suo zaino con gli effetti personali.

All’arrivo della pattuglia inviata dal 112, i poliziotti hanno così trovato i documenti del ladro e sono riusciti a risalire all’identità del ladro e al suo indirizzo. Il 30enne, con diversi precedenti di polizia, è stato trovato a casa, e la donna lo ha riconosciuto senza alcun dubbio: arrestato, è stato processato per direttissima in mattinata.