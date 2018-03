Travaso cisterna in porto, miasmi fra Sampierdarena e San Teodoro

Il travaso di una nave cisterna nel porto di Genova ha originato un forte odore, simile a quello del gas, che è stato avvertito da molti residenti di Sampierdarena e San Teodoro, i quartieri più prossimi alla zona dove sono avvenute le operazioni in porto.

La 'nube', per fortuna non tossica, ha spinto molti a telefonare ai vigili del fuoco nel timore l'odore derivasse da una perdita di gas.

Non è la prima volta che una strana puzza invade l'aria di alcune zone di Genova. In passato i miasmi avevano già creato qualche preoccupazione e anche in quei casi la ragione era da imputare alla pulizia di una cisterna.